Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Katalysators von einem zum Parken abgestellten PKW

Northeim (ots)

DASSEL (juh) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom Donnerstag, 08.04., 16.30 Uhr bis zum Freitag, 09.04.21, 04.45 Uhr in der Luthardstraße in Dassel von einem dort abgestellten PKW Opel Corsa den Katalysator. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck, Tel.: 05561 94978-0, oder der Polizeistation Dassel, Tel.: .:05564-999 10-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell