Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen entwendet

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 01.04. bis zum 13.04.21 in der Liegnitzer Straße ein Verkehrszeichen (Verkehrsberuhigter Bereich). Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, oder der Polizeistation Bodenfelde, Tel.: 05572/948520, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell