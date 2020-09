Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200916-3: Autofahrer wich entgegenkommendem Fahrzeug aus - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 103 (Industriestraße) ist am Dienstag (15. September) ein 32-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Der 32-Jährige fuhr gegen 22:00 Uhr mit seinem Auto auf der L 103 in Richtung Hermülheim. In Höhe der Einmündung Talmühlenstraße kam ihm seiner Aussage zufolge auf seiner Fahrspur ein anderes Auto entgegen, weswegen er nach rechts auswich. Um nicht mit einem Baum zusammenzustoßen, lenkte er sein Fahrzeug daraufhin stark nach links. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, der sich überschlug und mit einem Baum zusammenprallte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen konnte. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs ist flüchtig. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, am Unfallort einen weißen BMW gesehen zu haben, der mit quietschenden Reifen davonfuhr. Ob es sich dabei um das gesuchte unbekannte Auto handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

