Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - 9-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagmittag um 13.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heidenschen Straße in Lage zu einem Zusammenstoß zwischen einem 9-jährigen Lagenser Radfahrer und dem Pkw eines 66-jährigen Detmolders. Nach Zeugenaussagen befuhr der 9-Jährige den Parkplatz mit hoher Geschwindigkeit und achtete nicht auf den kreuzenden Verkehr, so dass er mit dem Pkw des 66-Jährigen zusammenstieß, der in Schrittgeschwindigkeit fuhr. Der 9-Jährige konnte leichtverletzt an seine Eltern übergeben werden.

