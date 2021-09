Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau nach Gefahrenbremsung in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag (07.09.2021) in der Ludwigsburger Straße eine Frau nach der Gefahrenbremsung einer Stadtbahn verletzt worden ist. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Heilbronner Straße unterwegs. An der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Hohensteinstraße soll er schließlich unerlaubt nach links abgebogen sein, wodurch die Stadtbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war, offenbar stark bremsen musste. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch das Bremsmanöver zog sich eine 42-jährige Frau in der Stadtbahn leichte Verletzungen zu. Ob sich weitere Fahrgäste verletzt haben, ist nicht bekannt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher mit einem anthrazitfarbenen Audi A7 davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Derzeit ist nichts Näheres zu dem oder der Fahrerin bekannt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden deshalb gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

