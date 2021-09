Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelec-Fahrer nach Unfall verstorben

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Der 61 Jahre alte Mann, der am 02.09.2021 im Bereich der Bergheimer Straße gestürzt war (siehe auch https://t1p.de/j1jc), ist am Montag (06.09.2021) an den Folgen seiner Verletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus verstorben.

