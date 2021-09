Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte ausgebrannt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine Gartenhütte ist am Montagabend (06.09.2021) im Gewann Hohlgraben aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ausgebrannt. Ein Anwohner alarmierte kurz nach 23.30 Uhr die Feuerwehr, die daraufhin den Brand löschte. Ersten Schätzungen zufolge entstand an der Hütte ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Brandursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell