Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (03.09.2021) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Parfüm im Wert von rund 370 Euro gestohlen zu haben. Der 23-Jährige soll gegen 13.30 Uhr das Parfüm aus der Auslage genommen und anschließend versucht haben, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Nachdem die Warensicherungsanlage auslöste, hielt ihn ein 44 Jahre alter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde am Samstag (04.09.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

