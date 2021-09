Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (06.09.2021) in eine Gaststätte an der Stresemannstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter versuchten in der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr zunächst über die Haupteingangstüre in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dies misslang, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Gaststättenraum. Hier erbeuteten sie mehrere Feuerzeuge, eine Kiste Bier, Besteckteile und Lebensmittel. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell