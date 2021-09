Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Spielhalle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (06.09.2021) in eine Spielhalle an der Schulstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstüre auf und schoben danach ein dahinterliegendes Rolltor nach oben. Im Inneren stahlen sie unter anderem aus einer Geldkasse Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Gesucht wird nach einem Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren mit dunklen, kurzen Haaren. Er trug eine Jogginghose, eine Trainingsjacke mit Streifen am Ärmel, Turnschuhe sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell