Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach) Brennende Gegenstände lösen Feuerwehreinsatz aus

Vöhrenbach (ots)

Brennende Gegenstände in einem Mehrfamilienhaus haben am heutigen Donnerstag gegen 2 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Beim Eintreffen der Streife konnte Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhrenbach sowie Teilwehr Langenbach waren für die Löscharbeiten mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und anderweitig untergebracht. Als Brandherd konnten ein Sofa und Müll in einem Lagerraum ausgemacht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell