POL-NE: Unbekannte entwenden schwarzen Polo

Autodiebe entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag (20.9.), 14 Uhr und Dienstag (22.9.), 9 Uhr, einen VW von der Eichenallee in Norf. Der schwarze Polo mit den amtlichen Kennzeichen NE-GL1007 stand zuvor vor der Garagenauffahrt geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens geben können, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten (Telefon 02131 300-0).

Tipps der Polizei: Parken Sie Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug vorzugsweise an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

