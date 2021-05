POL-NB: Brand in Dachgeschosswohnung

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 28.05.2021 gegen 20:00 Uhr kam es in Waren in der Gartenstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten. Die betroffene Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Der Brand brach vermutlich im Wohnzimmer aus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder der 41-jährige Wohnungsinhaber noch andere Personen in der Wohnung. Alle weiteren Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Das Feuer konnte durch die FFW Waren gelöscht werden. Im Einsatz waren 24 Kameraden mit insgesamt 5 Einsatzfahrzeugen. Zudem waren auch ein RTW und eine Vertreterin der WOGEWA vor Ort. Die Dachgeschosswohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Alle andere Bewohner des Hauses konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Zur Feststellung der Brandursache wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

