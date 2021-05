Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Geldautomaten in Ahlbeck

Usedom (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (28.05.21, gegen 03:30 Uhr) wurde durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt, dass der Geldautomat in einer Bankfiliale in Ahlbeck aufgebrochen wurde. Die Beamten informierten die zuständigen Kollegen der Landespolizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten der oder die unbekannten Tatverdächtigen den Vorraum der Bank und versuchten den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. An das Geld gelangten sie dabei nicht. Darüber hinaus wurden zwei Kontoauszugsdrucker beschädigt. Die Höhe des Schadens ist gegenwärtig nicht bekannt.

Eine sofortige Fahndung mehrerer Funkwagenbesatzungen nach möglichen verdächtigen Fahrzeugen verlief ergebnislos. Der Kriminaldauerdienst befand sich zur Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell