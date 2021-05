Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Personenschaden im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots)

Am 27.05.2021 um 21:04 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L32 zwischen Torgelow und Eggesin gemeldet. Im Bereich der Gumnitzer Kurve überholte der Fahrer eines dunkelblauer Pkw trotz Überholverbotes einen Pkw Renault. Dabei vernachlässigte er beim Wiedereinordnen nach rechts den Sicherheitsabstand zum überholten PKW, sodass der 37-jährige deutsche Fahrer des PKW Renault zur Verhinderung einer Kollision nach rechts ausweichen musste und dabei mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde zu weiteren Untersuchung ins Klinikum Ueckermünde gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000,-Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Eggesin weiter fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen, eher neuen Pkw, vermutlich ein Coupé, handeln soll. Der Fahrzeugführer soll männlich gewesen sein. Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Verkehrsstraftat. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771-82226 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell