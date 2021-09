Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Luftdruckwaffe mutmaßlich auf Passanten geschossen - Tatverdächtiger ermittelt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.09.2021) die Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, Ende Juli aus seiner Wohnung heraus mit Luftdruckwaffen auf Passanten geschossen zu haben. Eine Gruppe von mehreren jungen Erwachsen war am 27.07.2021 gegen 22.20 Uhr in Riedenberg unterwegs, als zwei von ihnen offenbar von Kunststoffprojektilen getroffen wurden. Die beiden 21-jährigen Männer erlitten leichte Verletzungen. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des 28-jährigen. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten sechs Luftdruckwaffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann auf freien Fuß.

