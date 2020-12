Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Firmencontainer aufgebrochen

Bretten-DiedelsheimBretten-Diedelsheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen begaben sich unbekannte Täter auf ein in der Robert-Bosch-Straße gelegenes Firmengelände und drangen gewaltsam in zwei Materialcontainer ein. Nach einer ersten Schätzung wurde Material im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Bretten hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

