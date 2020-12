Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Kreisverkehr in der Hertzstraße in Ettlingen ereignete sich am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, ein Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin touchierte beim Befahren des Kreisverkehrs an der Einsteinstraße/Hertzstraße einen Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Lenkerin war von der Hertzstraße kommend in Richtung der Feuerwehr unterwegs, der Radfahrer querte den Kreisverkehr von links nach rechts.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

