POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Haßloch (ots)

Am 16.09.2020 kam es gegen 18:20 Uhr auf der Westrandstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer kam aus Richtung Kreisverkehr und wollte anschließend nach links auf das Gelände der dortigen Tankstelle auffahren. Hierbei achtete er nicht auf den bevorrechtigten entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 46-jährige Motorradfahrer stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Sein minderjähriger Sozius blieb unverletzt. Der 42-jährige Fahrer des Pkw und dessen beiden Insassen blieben ebenfalls unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 23.000,-EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und bis zum Abtransport der beschädigten Fahrzeuge, kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

