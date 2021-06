Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec bei Einbruch in Biergarten-Pavillon entwendet

Gronau (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Die Täter waren mit Gewalt in den Holzpavillon eines Biergartens an der Fabrikstraße eingedrungen. Daraus entwendeten die Unbekannten ein schwarzes Rad vom Typ EBM 17Zehn mit am Lenker angebrachtem Korb. Die Kriminalpolizei in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

