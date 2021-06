Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Heimweg von Unbekannten geschlagen

Bocholt (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Fußgänger mit Schlägen traktiert. Der 32-Jährige war gegen 05.15 Uhr auf der Osterstraße unterwegs, als ihn seinen Angaben zufolge ein Mann angesprochen und um eine Zigarette gebeten habe. Er habe jedoch keine dabei gehabt. Wenige Schritte weiter sei er von hinten zu Boden geschubst worden. Der Unbekannte und ein weiterer von insgesamt drei Männern hätten ihn zudem ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte beschreibt den Täter, der ihn angesprochen hatte, wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre alt, von kräftiger und trainierter Statur, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt oder Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

