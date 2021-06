Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Gegen eine sich öffnende Fahrertür gestoßen und dadurch gestürzt ist eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Borken. Ein 21-Jähriger hatte seinen Wagen gegen 18.20 Uhr in einer Parkbucht an der Otto-Hahn-Straße rechts neben dem Fahrradschutzstreifen abgestellt. Als der Borkener aussteigen wollte, touchierte die 78-Jährige die Tür: Die Borkenerin war auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Landwehr unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

