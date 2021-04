Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Ermittlungen nach Einbrüchen in Viöl und Sankt Peter-Ording

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach zwei Einbrüchen und sucht Zeugen.

Die erste Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag (08.04.21, 14:00 Uhr) bis Freitag (09.04.21, 18:30 Uhr) in Viöl. Unbekannte Täter drangen in einen Nebenraum eines Supermarktes in der Straße Westerende ein. Von dort entwendeten sie mehrere Werkzeugkisten der Marke "Makita" mit verschiedenen Geräten (u. a. Sägen, Hobel, Flex, Bohrhammer, Akkuschrauber).

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr wurde ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Böhler Heide in Sankt Peter-Ording festgestellt. Unbekannte Täter entwendeten Werkzeug und einen Fernseher. Die Tat kann sich in den letzten drei Wochen ereignet haben.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise (Tel.: 04841-830 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell