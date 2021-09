Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 54 Jahre alter Fahrgast hat sich am Dienstagabend (07.09.2021) an der Haltestelle Züricher Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 54-Jährige war gegen 21.15 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Remseck unterwegs, als er auf Höhe der Haltestelle Züricher Straße aussteigen wollte. Aus bislang unbekannten Gründen kam er zu Fall und stürzte auf den Bahnsteig. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt mit Krücken und einer Einkaufstasche unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

