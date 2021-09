Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Geldsumme

Stuttgart-Nord (ots)

Falsche Polizeibeamte haben über einen Zeitraum von mehreren Tagen (23.08.2021 bis 03.09.2021) eine 72-jährige Frau in Stuttgart-Nord um eine hohe Geldsumme betrogen. Einer der falschen Polizeibeamten kontaktierte die Seniorin erstmalig am 23.08.2021 und erzählte ihr von einem angeblich bevorstehenden Einbruch. Er warnte die 72-Jährige vor einem vermeintlich mit den Einbrechern kooperierenden Bankmitarbeiter und veranlasste sie zur Überweisung von mehreren Zehntausend Euro an einen Goldhändler, um Gold zu erwerben. Das Gold sollte sie dann aus Gründen des Versicherungsschutzes der Polizei übergeben und bis zur Abholung zu Hause verwahren. Am 02.09.2021 nahm ein weiterer Mann, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab, telefonisch Kontakt zur Frau auf und veranlasste sie dazu, Amazon-Gutscheine im Wert von mehreren Tausend Euro zu kaufen und die entsprechenden Codenummern telefonisch mitzuteilen. Angeblich diene die Summe zur Herstellung der Abhörsicherheit des Telefongesprächs, da dieses von den Einbrechern abgehört werden könne. Die Betrüger täuschten am folgenden Tag schließlich vor, dass ein Einbruch nun unmittelbar bevorstehen würde und brachten sie dazu, Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro sowie die zuvor erworbenen Goldbarren zur Abholung in der Wohnung bereitzulegen. Die Seniorin ließ gegen 18.00 Uhr einen falschen Polizeibeamten in ihre Wohnung, der sie dann aufforderte, sich in den Keller zu begeben. Anschließend verließ er die Wohnung mit der Beute.

Die Polizei rät:

- Seien Sie sich bewusst, dass es sich bei dieser Art von Anruf um eine Betrugsmasche handelt. Die Polizei fordert sie niemals dazu auf, Geldbeträge oder Wertgegenstände zu übergeben. - Geben Sie am Telefon keine Einzelheiten zu finanziellen Hintergründen preis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Ziehen Sie beim geringsten Zweifel Verwandte, Vertrauenspersonen oder die Polizei zu Rate. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie an der Haustüre - insbesondere von Personen ohne Uniform und Streifenwagen - prinzipiell einen Dienstausweis. Achten Sie hierbei auf möglicherweise gefälschte Dienstausweise. - Um Gewissheit zu haben, dass Sie auch wirklich mit einem echten Polizeibeamten telefonieren, raten wir Ihnen, sich nicht ausschließlich vom Anrufer anrufen zu lassen. Legen Sie auf und rufen selbstständig die Polizei unter der Rufnummer 110 an. Drücken Sie hierfür nicht die Rückruftaste.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell