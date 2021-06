Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden

Osterholz vom 05.06.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Trunkenheit im Verkehr: In der Nacht zum Samstag kontrollieren Beamte der Polizei Verden gegen kurz nach Mitternacht in der Straße Höltenwerder den Fahrer eines Pkw. Im Rahmen einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle ergibt sich bei dem 53-Jährigen eine Alkoholkonzentration von 1,69 Promille. Der Führerschein des Fahrers wird beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Achim

Achim/Baden - Verkehrsunfallflucht: Am frühen Freitagmorgen kommt es in der Straße Im Finigen in Achim Baden zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben von Zeugen habe eine Sattelzugmaschine der Marke Daimler-Benz mit Auflieger die Einbahnstraße Im Finigen befahren. Zu diesem Zeitpunkt habe ein unbekannter Pkw die Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Die Sattelzugmaschine sei ausgewichen und schließlich gegen einen ordnungsgemäß geparkten Transporter der Marke VW Crafter geprallt. An der Sattelzugmaschine sowie an dem geparkten Transporter entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der unfallverursachende unbekannte Pkw-Fahrer entfernt sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Angaben zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Worpswede - Trecker gerät während der Fahrt in Brand: Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Freitagmittag auf der Dorfstraße in Worpswede ein Trecker während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeugführer kann sich unverletzt aus dem Führerhaus retten. Der Trecker brennt trotz sofortiger Löscharbeiten der örtlichen Feuerwehr vollständig aus. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Die Dorfstraße muss während der Lösch- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Schwanewede - Elektrofahrzeug gerät in Brand: Ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache gerät in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Garage in der Straße Auf der Weide ein Elektroauto der Marke Lotus in Brand. Das Fahrzeug kann durch die Feuerwehr soweit heruntergekühlt werden, dass die Bergung aus der Garage möglich ist. Daher kommt es lediglich zu Sachschäden an dem Fahrzeug und der Garage. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus kann somit verhindert werden. Die Schadenssumme beläuft sich auch hier auf mehrere 10.000 Euro.

Grasberg - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin: Eine 55-jährige Fußgängerin aus Gnarrenburg wird am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz an der Wörpedorfer Straße in Grasberg schwer verletzt. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Lilienthal fährt vorwärts aus einer Parklücke in Richtung der Parkplatzausfahrt und übersieht dabei die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß kommt die Frau zu Fall und zieht sich dabei Verletzungen zu. Sie wird mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entsteht geringer Sachschaden.

Lilienthal - Verkehrsunfall: Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Syke will am Freitagnachmittag mit seinem Sattelzuggespann auf der Falkenberger Landstraße im Bereich der Grimmstraße wenden. Dabei touchiert er die Lichtzeichenanlage für die Straßenbahn und zerstört diese. An der Sattelzugmaschine sowie am Auflieger entsteht kein Sachschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB1/Bereich Bremer Kreuz - Auffahrunfall: Eine 52-jährige Fahrzeugführerin fährt mit ihrem Pkw auf der A1 in Richtung Hamburg, als zwischen der AS Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz der 21-jährige Fahrzeugführer eines vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt bremsen muss. Die dahinterfahrende Fahrzeugführerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Der 21-Jährige wird dabei leicht verletzt.

