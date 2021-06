Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Entwarnung in Achim: Pulver im Rathaus entpuppt sich als Blumensamentüte

Landkreis Verden (ots)

Im Briefumschlag, der im Achimer Rathaus eingegangen war (wir berichteten), befand sich eine Tüte mit einer Blumensamenmischung, die ein Mitbürger in bester Absicht an das Rathaus geschickt hatte. Daraufhin rückten alle am Einsatz beteiligten Kräfte umgehend ab, außerdem wurde das Rathaus wieder freigegeben. Ermittlungen werden durch die Polizei natürlich nicht mehr eingeleitet.

