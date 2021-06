Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unfall auf der L158 ++ 37-Jährige schwer verletzt ++ Katalysator demontiert ++ Feuer verursacht hohen Sachschaden ++ Auffahrunfall fordert Verletzte ++

LANDKREIS VERDEN

Unfall auf der L158

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Förth (L158) wurde am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr eine Person verletzt. Ein 45-jähriger VW-Fahrer fuhr aus einer Grundstückszufahrt auf die L158 in Richtung Langwedel ein, dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links herannahenden 68-jährigen Cabrio-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen. Außerdem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit, daher mussten sie abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

37-Jährige schwer verletzt

Langwedel/Etelsen. Eine 37-jährige VW-Fahrerin wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hustedter Straße (K7) schwer verletzt. Die Frau war in Richtung Etelsen unterwegs und wollte einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah sie offenbar, dass ein ihr nachfolgender Autofahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Gegenlenken geriet die 37-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Infolge des Aufpralls kippte der Kleinwagen der Frau letztlich um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Am VW entstand ein Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Katalysator demontiert

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 und 23 Uhr an der Straße Feldhorst an einem hier auf einem Firmenparkplatz abgestellten VW Polo zu schaffen gemacht. Sie demontierten vom Kleinwagen den Katalysator, anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04791/3070 um Hinweise möglicher Zeugen.

Feuer verursacht hohen Sachschaden

Lilienthal. Hoher Sachschaden entstand am frühen Donnerstagmorgen bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Frankenburg. Gegen 3 Uhr in der Früh meldete sich ein Zeuge und teilte über Notruf mit, dass es auf dem betroffenen Hof brennen würde. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei trafen daraufhin auf dem Gelände auf drei Traktoren sowie zwei Anhänger, die allesamt in Vollbrand standen. Einem Anwohner war es zuvor noch gelungen, eine weitere Zugmaschine rechtzeitig wegzufahren, bevor auch diese von dem Feuer zerstört wurde. Die Brandbekämpfer verhinderten durch ihren Löscheinsatz ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Maschinenhalle. Menschen und Tiere waren durch die Flammen nicht in Gefahr. Der entstandene Sachschaden ist jedoch beträchtlich und beträgt ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro. Noch während der Löscharbeiten nahm eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache auf. Der Brandort wurde nach Beendigung der Löscharbeiten für weitere Untersuchungen am Tage durch Brandermittler des Polizeikommissariats Osterholz beschlagnahmt. Neben den Feuerwehren aus Lilienthal und St. Jürgen befand sich am Brandort zudem vorsorglich ein Rettungswagen, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

Auffahrunfall fordert Verletzte

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Langenberg (L149) wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 46-jährige SUV-Fahrerin war aus Schwanewede kommend in Richtung Eggestedt unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender 32-jähriger Ford-Fahrer war unachtsam und fuhr auf das SUV auf. Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

