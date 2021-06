Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht - Frau im blauen Dacia gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 1. Juni, 10.50 Uhr, kam es auf der Straße Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem blauen Dacia. Die unbekannte Fahrerin des Dacias ist flüchtig.

Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mercedes eines 31-jährigen Hammers und dem Dacia einer unbekannten Frau - der Mercedes fuhr in Richtung Westen, die Unbekannte Dacia-Fahrerin kam ihm in Richtung Osten entgegen. Nachdem sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten blieben beide Beteiligten stehen und einigten sich darauf, den Unfall auf einem naheliegenden Parkplatz aufnehmen zu lassen. Entgegen der Absprache entfernte sich die Unbekannte jedoch und fuhr in Richtung Osten davon.

Bei der Unfallfahrerin handelt es sich um eine zirka 45-jährige Frau mit kräftiger Statur. Sie hat blonde, schulterlange Haare und trug eine schwarze Brille.

Unterwegs war sie mit einem blauen Dacia mit Kennzeichen aus Hamm.

Die Frau wird gebeten sich bei der Polizei Hamm zu melden.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder der gesuchten Frau / des gesuchten Fahrzeugs nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell