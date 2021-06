Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verdächtiges Pulver im Achimer Rathaus

Landkreis Verden (ots)

Achim. Ein unbekanntes Pulver, verschickt in einem Briefumschlag, hat am Donnerstag einen Großeinsatz in der Achimer Fußgängerzone ausgelöst. Im Rathaus war der Briefumschlag in den Mittagsstunden eingegangen und aufgefallen, weil sich in ihm offenbar ein verdächtig raschelndes Pulver befand. Daher wurde der Umschlag nicht geöffnet, sondern die Polizei gerufen. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an, außerdem ein Labor-Fahrzeug des LKA. Noch in den Nachmittagsstunden wird der Inhalt des Umschlags in diesem mobilen Labor untersucht werden. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird hierüber nachberichtet. Vorsorglich wurde das Rathaus geräumt. Die Achimer Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Motivlage ist bislang noch unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell