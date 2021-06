Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Geldbörse aus Tasche entwendet ++ Zeugin nach Parkplatzrempler gesucht ++ Wer sah das Trio? ++ Zwei Verletzte ++ Wildwechsel: Krad-Fahrer verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Geldbörse aus Tasche entwendet

Oyten. In einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße wurde am Donnerstag gegen 7:30 Uhr eine 70-jährige Frau bestohlen. Die Kundin hatte ihre Tasche im Einkaufswagen deponiert, sodass der Täter leichtes Spiel hatte. Er lenkte die Dame ab, um sich dann unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche zu nehmen. Nun sind Portmonee, Bargeld und sämtliche Papiere weg, vom Dieb fehlt jede Spur. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugin nach Parkplatzrempler gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Unfall mit Blechschaden auf dem Marktkauf-Parkplatz Am Pumpelberg am Mittwoch gegen 12:30 Uhr sucht die Polizei nach einer Zeugin, die den Unfall nachweislich gesehen hat. Beim Rangieren war eine unbekannte Autofahrerin mit einem geparkten grauen VW gestoßen, wodurch ein beträchtlicher Schaden entstanden war. Die Unbekannte beging anschließend Unfallflucht. Die gesuchte Zeugin war sogar noch so freundlich und hatte auf den Geschädigten gewartet und mit ihm gesprochen. Leider ist diese aufmerksame Frau unbekannt. Sie wird gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Wer sah das Trio?

Ritterhude. Eine bislang unbekannte Gruppe von drei Personen hat am Montag zwischen 22 Uhr und Mitternacht auf einem Tisch im Außenbereich der Schule an der Goethestraße ein Feuer entzündet. Dadurch wurde die Tischplatte erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Schäden entstanden nicht. Die Polizei Ritterhude ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Zwei Verletzte

Ritterhude. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden waren am Donnerstag gegen 19:30 Uhr die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Kreisstraße 43. Ein 42-jähriger Honda-Fahrer war mit seinem Pkw auf der Dammstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung K8/Lilienthal abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links herannahenden 47-jährigen Renault-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurden die 47-Jährige sowie ein Mitfahrer im Renault leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Wildwechsel: Krad-Fahrer verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Hülseberg. Bei einem Wildunfall wurde in der Nacht auf Freitag ein 56-jähriger Krad-Fahrer verletzt. Der Mann war auf der Dorfstraße (K16) in Richtung Hambergen unterwegs, als kurz nach Mitternacht plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Mann stürzte und verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Das Tier verendete am Unfallort, das Zweirad wurde beschädigt.

