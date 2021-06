Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tanklastzug verliert Fischöl - Im Finigen wird zur Rutschpartie

Landkreis Verden (ots)

Achim. Aufgrund eines technischen Defekts hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag eine größere Menge Fischöl aus seinem Tanklastzug verloren, woraufhin sich die schmierige Substanz auf der Straße Im Finigen großflächig verbreitet und die Fahrbahn so zu einer Rutschpartie verwandelt hat. Zu spüren bekam dies ein 56-jähriger Rollerfahrer, der aufgrund des Schmierfilms in Schleudern geriet und stürzte. Der Mann blieb unverletzt, am Zweirad entstand geringer Schaden. Groß hingegen war der Aufwand, die Fahrbahn von der öligen Substanz wieder zu befreien. Entgegen der ersten Prognose, die mühsame Reinigung würde nur bis in die Nacht auf Donnerstag in Anspruch nehmen, war der Bauhof Achim sogar noch am Donnerstagnachmittag damit beschäftigt, die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Den Verantwortlichen für die mehrere Hundert Meter lange Fahrbahnverunreinigung haben die Beamten des Achimer Streifendienstes schnell ausgemacht. Der 46-jährige Lkw-Fahrer befand sich nach der Havarie mit seinem Fahrzeug unweit vom Ort des Geschehens.

