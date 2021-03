Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ortsschild gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Trippstadter Straße das Ortsschild gestohlen. Das Schild stand von Johanniskreuz kommend an der Bundesstraße 48 vorm Ortseingang. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell