Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Geld aus Portemonnaie gestohlen

ReckeRecke (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag (05.11.2020) gegen 09.50 Uhr einem 86-jährigen Mann aus Recken mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie gestohlen. Der Diebstahl fand auf dem Gehweg an der Jahnstraße statt. Der Geschädigte ging nach eigener Aussage gerade zu Fuß von der Hopstener Straße in die Jahnstraße, als der Unbekannte ihn ansprach und nach Wechselgeld fragte. Daraufhin schaute der 86-Jährige in seinem Kleingeldfach nach. In dem Moment griff der Täter offenbar in die Geldbörse des Opfers. Der Reckener setzte seinen Weg zunächst fort und stellte schließlich fest, dass ihm mehrere höherwertige Geldscheine fehlten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine grauen Mütze, eine dunkle Hose und einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Er hatte einen osteuropäischen Akzent. Die Polizei in Ibbenbüren bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell