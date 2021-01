Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, St.-Annen-Knoten 06.01.2021, 08.40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Bereich des St-Annen-Knotens wurde eine 21-jährige Toyota-Fahrerin aus Paderborn leicht verletzt, als sie nach Missachtung eines Rotlichts mit einem 44 Jahre alten Velpker in seinem Touran zusammenstieß. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Gegen 08.40 Uhr, befuhr die junge Frau den Berliner Ring in Richtung Berliner Brücke. Im Bereich des St.-Annen-Knotens konzentrierte sie sich auf die vorgeschriebene Geschwindigkeit und bemerkte erst beim Auslösen des Blitzgerätes, dass die dortige Ampel auf Rot gewechselt hatte. In diesem Moment kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 44-Jährigen aus Velpke, der gemeinsam mit seinen sechs und acht Jahre alten Kindern die Dieselstraße in Richtung Heßlinger Straße befuhr. Bei dem Unfall erlitt die Paderbornerin leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Familienvater sowie seine Kinder blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden die Fahrstreifen in Richtung Berliner Brücke gesperrt.

