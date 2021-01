Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ermittlungen gegen Golf-Fahrer wegen Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße 05.01.21, 23.15 Uhr

Nachdem am späten Dienstagabend eine aufmerksame Passantin in Fallersleben einen Unfall meldete, bei dem ein Golf im Straßengraben lag und der Fahrzeugführer nicht mehr an der Unfallstelle war, ermittelte eine Polizeistreife wenig später den 48 Jahre alten mutmaßlichen Fahrer. Gegen den Wolfsburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Unfallflucht eingeleitet.

Parallel zur Unfallaufnahme wurde die Halterin des Fahrzeugs ermittelt und zu Hause aufgesucht. Hierbei trafen die Polizisten auch den mutmaßlichen Fahrer an. Aufgrund der zum Teil widersprüchlichen Angaben des 48-Jährigen und des Alkoholtests mit 1,75 Promille wurden gleich zwei Blutproben entnommen, um die genaue Alkoholbeeinflussung zur Unfallzeit bestimmen zu können. Während der Golf abgeschleppt wurde, stellten die Beamten auch den Führerschein des 48-Jährigen sicher und untersagten das weitere Führen von Kraftfahrzeugen.

