POL-WOB: Unfall an Badeland-Kreuzung - 18.000 Euro Schaden

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße Ecke Schulenburgallee 05.01.21, 18.00 Uhr

Zum Glück gab es bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Badelandkreuzung keine Verletzten. Ein 52 Jahre alter Hyundai-Fahrer war bei Linksabbiegen von der Oebisfelder Straße in die Schulenburgallee mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Golf-Fahrer zusammengeprallt. Beide Wolfsburger blieben unverletzt, während insgesamt ein Schaden von 18.000 Euro entstand.

Den Ermittlungen zufolge wurde am Dienstag begonnen, die Ampelanlage an der Badelandkreuzung zu erneuern. Für die Arbeiten sind die Ampeln mehrere Tage ausgeschaltet und Fahrspuren teilweise gesperrt. Der 52-Jährige rutschte nach dem Zusammenstoß anschließend gegen ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei weist daraufhin, dass während der Erneuerungsarbeiten aufmerksame Verkehrsteilnehmer gefragt sind, da die Beschilderung an der Kreuzung maßgeblich für Regelung des Verkehrs ist.

