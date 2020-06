Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0344--Rechte Aufkleber an Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Drebberstraße Zeit: 3.6.20 bis 5.6.20, 14 Uhr

Unbekannte brachten mehrere Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt an verschiedenen Stellen an einer Schule in Hemelingen an. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen meldeten der Polizei am Freitag diverse Aufkleber mit rechtsgerichteten und antisemitischen Inhalten im Eingangsbereich einer Oberschule an der Drebberstraße. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht? Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell