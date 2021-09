Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen (08.09.2021) in der Pfarrstraße nach einem Handgemenge mit einer 33-jährigen Frau ihre Handtasche geraubt. Die 33 Jahre alte Frau war gegen 05.20 Uhr mit ihrer Begleiterin in der Pfarrstraße unterwegs, als ein unbekannter Mann eine Flasche in ihre Richtung warf, sie jedoch verfehlte. Die Frau soll daraufhin die Flasche zurückgeworfen haben, woraufhin ein Handgemenge zwischen den beiden entstand. In dessen Folge nahm der unbekannte Mann die Handtasche der Frau gewaltsam an sich und flüchtete über die Esslinger Straße in Richtung Charlottenplatz. Ein Augenzeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den Mann und konnte ihn nach kurzer Zeit einholen. Der Tatverdächtige warf dem Angestellten daraufhin die geraubte Tasche zu und flüchtete anschließend in Richtung Charlottenplatz. Der Mann soll zirka 175 Zentimeter groß und dunkelhäutig sein sowie kinnlange Dreadlocks haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose in Camouflage-Farben und eine schwarz-weiße Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

