Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (08.09.2021) ein hochpreisiges Auto gestohlen, das in der Herzogstraße abgestellt war. Der 35-jährige Fahrer parkte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr seinen schwarzen Audi A6 Avant mit dem österreichischen Kennzeichen FK-971HK in der Herzogstraße auf Höhe der Hausnummer 2 ab. Als er gegen 23.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte offenbar sein Auto gestohlen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell