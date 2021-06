Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Heinde

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (tb):

In der Nacht vom 03.06.21 auf dem 04.06.21, zwischen 17:00 Uhr und 04:40 Uhr ist ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug aus Richtung Ortsmitte Heinde in Richtung Groß Düngen unterwegs gewesen und dabei in der rechten Ortsausgangskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei ist das Kraftfahrzeug in die Grundstücksbegrenzung der Anschrift Hauptstraße 2, hier in das kniehohe Mauerwerk mit Holzzaunaufsatz und im weiteren Verlauf in die gemauerte Säule der Grundstückseinfahrt, hineingefahren. Dabei wurde das Mauerwerk auf ca. 3 Metern stark beschädigt. Die Zufahrtssäule wurde ebenfalls aus ihrem Betonsockel gerissen. Bei diesem Anstoß entstand ein Schaden von etwa 2000.-EUR. Der Verursacher selbst hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell