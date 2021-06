Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Kradfahrern

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (HEP)

HOLLE - Am Donnerstag, den 03.06.2021, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Ilsede die Marktstraße in Holle, in Richtung Grasdorf. Ein 58-jähriger aus Springe bog mit seinem Ford Mondeo vor dem entgegenkommenden Kradfahrer ab und übersah diesen. Der Kradfahrer stürzte, ohne dass es zum Zusammenstoß mit dem Ford Mondeo des Unfallverursachers kam. Der Kradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Schürfverletzungen am Arm zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von geschätzten 6.000,- Euro.

BAD SALZDETFURTH/ÖSTRUM

Am 03.06.2021, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Sibbesse die Ahornallee in Östrum in Richtung Breinum. Beim Durchfahren der Kurve , im weitreren Verlauf der Straße "Krugkamp", kam der Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn alleinbeieligt zu Fall. Hierbei zog er sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Am Motorrad entstand nur leichter Sachschaden.

Beide Kradfahrer konnten nach medizinischer Behandlung jeweils vor Ort entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell