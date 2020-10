Polizei Düren

POL-DN: Wertsachen im Auto locken Diebe an

Kreis Düren (ots)

Selbstverständlich ist es keine Rechtfertigung für Diebstahl - dennoch verstehen kriminelle Mitmenschen den offensichtlichen Anblick von Wertsachen in parkenden Fahrzeugen oft als "Einladung".

Am Wochenende nahm die Polizei Düren insgesamt fünf Diebstähle aus Pkw auf. Die Tatorte befanden sich dabei in Langerwehe, Niederau und Ost-Düren. In vier dieser fünf Fälle waren von außen sichtbar Gegenstände im Fahrzeuginnenraum zurückgelassen worden, darunter Taschen und ein Portemonnaie.

Liefern Sie Tätern keine Anreize und lassen Sie, auch wenn Sie nur kurz parken, keine Wertsachen im Wagen zurück.

