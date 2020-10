Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Linnich (ots)

An der B 57 ereignete sich in der Nacht zu Sonntag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher, der vom Unfallort flüchtete. Hinweise auf einen verdächtigen Pkw liegen vor.

Etwa um 00:20 Uhr befuhr ein Autofahrer die B 57 aus Richtung Linnich in Fahrtrichtung Hückelhoven, als er zwischen Linnich und Körrenzig am rechten Fahrbahnrand eine Person und ein Fahrrad liegen sah. Der Mann hielt an, kümmerte sich um die verletzte Person und informierte die Rettungskräfte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass das 48 Jahre alte Unfallopfer aus Linnich alkoholisiert und ohne ausreichende Beleuchtung am Fahrrad gefahren sein könnte. Der Mann wurde mutmaßlich von einem anderen Fahrzeug erfasst und zu Fall gebracht. Dem schwer verletzten Linnicher wurde später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Rad sichergestellt. Angaben zum Unfallhergang konnte der Mann aufgrund seines gesundheitlichen Zustands zunächst nicht machen.

Am Unfallort wurden zurückgebliebene Teile eines anderen Fahrzeugs aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Weitere Zeugen hatten nach ihrem Eintreffen an der Unfallstelle in einigen Metern Entfernung einen blauen Pkw bemerkt, der am Fahrbahnrand hielt und dessen Fahrer oder Fahrerin die Unfallstelle zu beobachten schien. Als die Zeugen an das Fahrzeug herantreten wollten, setzte es seine Fahrt in Richtung Hückelhoven fort.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen oder hat Hinweise auf den flüchtigen Verursacher/die flüchtige Verursacherin? Auch der oder die Insassen des blauen Pkw werden aufgefordert, sich zu melden. Die zuständige Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats ist unter der Telefonnummer 02421 949-5230 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Düren unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

