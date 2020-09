Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt

Lauterecken (ots)

Einen Wert von 2,34 Promille hat ein Alkohol-Testgerät bei einer PKW-Führerin am Montagnachmittag ergeben. Die Polizeistreife hatte die 53-jährige Frau und ihren Wagen in der Lautertalstraße kontrolliert. Den Alkoholgeruch in ihrer Atemluft erklärte die Dame mit der zuvor erfolgten Einnahme von Hustensaft, was sich allerdings bei der Auswertung ihrer Blutprobe analysieren lässt. Die Weiterfahrt wurde nach der Blutprobenentnahme untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. |pilek-AH

