Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Raumbach (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht worden. Der 48-jährige Biker war auf der L 376 mit seinem Fahrrad zwischen Abtweiler und Raumbach auf ein am Straßenrand stehendes Fahrzeug aufgefahren. Der Kartbuggy war anlässlich einer Panne mit Warnblinkanlage gesichert. Sein Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Fahrrad und Buggy wurden beschädigt. Unfallaufnahme und Sicherung der Fahrzeuge bedurften einer Straßensperrung von einer Stunde. Die Polizei nimmt an, dass der Fahrradfahrer mit sportlichem Fahrstil unterwegs, gegebenenfalls mit gesenktem Kopf fahrend, den Buggy nicht gesehen hatte. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell