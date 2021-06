Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Umweltdelikt - unerlaubte Sperrmüllentsorgung

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch, den 02.06.2021, wurde der Polizei in Alfeld eine unerlaubte Sperrmüllablagerung an einer Haltebucht der L 486 zwischen Röllinghausen und Meimerhausen gemeldet. Vor Ort konnten zwei alte Sofas und ein Sessel festgestellt werden. Bislang konnte der Verursacher nicht ermittelt werden. Zeugen zu dem Vorfall werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

