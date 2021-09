Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend (08.09.2021) versucht, eine junge Frau in der Willi-Bleicher-Straße zu bestehlen. Die 27-Jährige wartete gegen 20.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 20 in ihrem geparkten Auto, als sie einen Knall hörte und eine unbekannte männliche Person am linken Heck des Fahrzeugs wahrnahm. Als sie aus dem Auto ausstieg und den Mann ansprach, griff sich offenbar ein Komplize die im Fußraum des Beifahrersitzes liegende Handtasche. Der zu diesem Zeitpunkt hinzukommende 26-jährige Freund der Frau konnte dem Komplizen die Handtasche wieder entreißen. Die beiden Täter flüchteten daraufhin ohne Beute in unterschiedliche Richtungen. Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 20 bis 30 Jahre alten und etwa 170 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er sprach mutmaßlich Arabisch und trug ein kariertes Hemd. Der Komplize soll zirka 50 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell