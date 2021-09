Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unachtsam Autotür geöffnet - Radfahrer gestürzt

Stuttgart-Kaltental (ots)

Ein 27 Jahre alte Frau hat am Freitag (10.09.2021) mutmaßlich einen Fahrradunfall in der Alte Straße verursacht. Die Frau parkte gegen 18.00 Uhr ihren Smart To GO ein und öffnete anschließend unachtsam die Fahrertür und übersah offenbar hierbei ein von hinten herannahenden, in Richtung Unterer Brühl fahrenden 59 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser stieß gegen die geöffnete Fahrzeugtür, stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

