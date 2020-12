Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

AachenAachen (ots)

Ein 39-jähriger Fußgänger wurde gestern Abend (30.11.2020, 18.11 Uhr) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann wollte die Trierer Straße kurz vor der Kreuzung am Madrider Ring überqueren. Eine 25-jährige Autofahrerin, die in Richtung Brand unterwegs war, bemerkte ihn aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Trierer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig für den Verkehr gesperrt werden. Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten bei der Spurensicherung. Die Polizei stellte den Wagen der 25-Jährigen zur weiteren Untersuchung sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (am)

